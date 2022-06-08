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Гаврилов — о Рассказове: «Он точно не хуже всех остальных, которые претендуют на его место»

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта защитника Николая Рассказова с московским клубом.

«Суть в том, что всегда есть перспектива, это зависит от человека. А если он решил продлить контракт со «Спартаком», то это его решение. Как по мне, он точно не хуже всех остальных, которые претендуют на его место» — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Рассказов дебютировал за основной состав московского клуба в августе 2018 года и с тех пор провел за красно-белых 75 матчей.

Николай Рассказов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 1 : 2
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Максимилиано Кофрие

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