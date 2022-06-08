Гаврилов — о Рассказове: «Он точно не хуже всех остальных, которые претендуют на его место»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта защитника Николая Рассказова с московским клубом.

«Суть в том, что всегда есть перспектива, это зависит от человека. А если он решил продлить контракт со «Спартаком», то это его решение. Как по мне, он точно не хуже всех остальных, которые претендуют на его место» — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Рассказов дебютировал за основной состав московского клуба в августе 2018 года и с тех пор провел за красно-белых 75 матчей.