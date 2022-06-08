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Агент Рассказова: «У Николая были предложения из Турции, но «Спартак» в приоритете»

Антон Иванов
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Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, отреагировал на продление контракта игрока с московским клубом.

«Очень приятно, когда воспитанники остаются в команде. При этом в последние годы Рассказова очень много критиковали СМИ, болельщики, ветераны, но он отлично справился с этим давлением. Это отличительная черта профессионала, уверенного в себе человека и спортсмена. Эта критика наоборот подстегивает Колю и добавляет мотивации на дальнейшую работу и прогресс. Почему не продлили контракт со «Спартаком» раньше? Спешки не было ни с нашей стороны, ни со стороны «Спартака». В мае мы решили сконцентрироваться на финале БЕТСИТИ Кубка России, а сразу после него Коля улетел в отпуск. Вчера вернулся в Москву и уже сегодня подписал контракт.

Николаем интересовались клубы из чемпионата Турции? Да, это абсолютная правда. Но приоритетом было продление контракта со «Спартаком», — сказал Мижигурскис «СЭ».

В прошедшем сезоне 24-летний защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Рассказов дебютировал за основной состав московского клуба в августе 2018 года и с тех пор провел за красно-белых 75 матчей.

Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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