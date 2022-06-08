Кавазашвили — о Рассказове: «Только радует, что парня оставили. Он не филонит»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на продление контракта защитника Николая Рассказова с московским клубом. Новое соглашение 24-летнего российского футболиста с командой рассчитано до июня 2023 года.

«Рассказов, конечно же, нужен. Он же воспитанник «Спартака». Человек, который полностью отдается игре, не филонит, работает много, играет жестко. Временами даже показывает достаточно хорошую игру в плане связки между защитой и нападением. То, что парня оставили, только радует. Желаю успехов», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Рассказов дебютировал за основной состав московского клуба в августе 2018 года и с тех пор провел за красно-белых 75 матчей.