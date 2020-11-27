Юрий Гаврилов: «Не вижу поводов для отставки Газизова. Тогда он спокойно возьмет свои 3 миллиона и уйдет»

Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал возможное отстранение Шамиля Газизова от должности гендиректора «Спартака», его сумму отступных в размере 3 миллиона евро, а также возвращение на должность спортивного директора Дмитрия Попова.

— Кому это нужно? Для чего Газизова тогда брали? Он ведь совсем недавно пришел в «Спартак», — отметил Гаврилов. — Насколько мне известно, Попов был уже в «Спартаке» спортивным директором. Они опять хотят вернуть Попова? Зачем? Если Газизова все-таки отстранят, то он ничего в этом случае не потеряет. Если руководство так решит, он ничего не проиграет. Он просто возьмет свои 3 миллиона за неустойку и уйдет. Я даже не знаю, какие есть недочеты, чтобы были поводы для отстранения. Не знаю даже, чем он сейчас занимается, ведь он недавно только в «Спартаке».

Если команда плохо играет, причем тут Газизов? Где тогда селекционный отдел? А где футбольные агенты, что они там привозят? Думаю, что на данный момент Газизов ничего плохого «Спартаку» не делал. Во-первых, надо разобраться, с каким прицелом его брали сюда, и зачем возвращать Попова. Если Шамиль Газизов приходил на должность гендиректора, чтобы наладить селекционную работу, ему не будет интересна работа за столом в офисе. Что он будет делать, бумажки перекладывать или что? Думаю, для него это будет неинтересно, потому что он привык работать с футболистами.

Что касается Попова, то вы его уже освобождали от должности спортивного директора, а сейчас возвращаете, почему? Не пойму, по какой причине. И отстраняете человека, который еще даже не отработал свой контракт. Он-то ничего не потеряет, заберет деньги и уйдет, но что тогда приобретет «Спартак»? Там идет какая-то чехарда. Посмотрите, сколько за это время сменилось руководителей: Родионов, Измайлов и другие. А сколько людей до этого было? Там можно до бесконечности людей увольнять, а потом брать обратно.

Не могу понять, человеку еще не дали поработать нормально, а потом его увольняют. Знаете, у нас есть пословица: «Хозяин — барин». Кого хочет — того увольняет, кого хочет — того берет. Время покажет, правильно ли они сделали или нет. Пусть решает руководство, чем они недовольны Газизовым, и чем их прельщает Попов. Мне это трудно судить. Когда не крутишься в этом котле, трудно понять, что там происходит. Единственное, что мы можем — это судить по результатам команды, а потом уже делать анализ, как работает механизм руководителей. Будем потом обсуждать, правильно они поступили или нет. Знаете, не могу сказать, что «Спартак» стабильно играет. И по всему чемпионату смотрим, все команды нестабильно играют. Это я говорю про верхушку, а про низ уже нечего говорить. (Екатерина Звенигородская)