Юрий Дюпин: «Игра с «Уралом» была наша»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился своим мнением о матче 14-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0).

— Игра в принципе была наша, нужно было еще чуть-чуть давления оказать, и получилось бы больше моментов создать и забить гол. «Урал» давал нам играть, и мы хорошо выходили в атаку, можно было еще агрессивнее сыграть впереди.

— Сегодня перед матчем вспоминали заслуги Льва Яшина. Вы совершили сейв в его лучших традициях. Была особая мотивация?

— Нет, все было так же, как и всегда, просто получилось сыграть хорошо, там недалеко мяч был, если бы в угол летел, тяжелее бы было.