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Сегодня, 18:35

Белоус: «Динамо» однозначно поднимется. Точно вижу бело-голубых в пятерке лидеров»

Белоус рассказал о перспективах «Динамо» в сезоне-2022/23
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Российский футбольный менеджер Юрий Белоус рассказал «СЭ» о перспективах «Динамо» в сезоне-2022/23.

— Как думаете, на каком месте «Динамо» может оказаться по итогам сезона-2022/23? 

  Мне нравится как работает тренерский штаб, как работает менеджмент. Уверен, это даст свои плоды. Уверен, что «Динамо» поднимется, однозначно. Может будет сложно, учитывая хорошую игру «Спартака», да и других, кто бьется за третье место. Но по итогам чемпионата я вижу «Динамо» точно в пятерке лидеров.

«Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 17 матчей.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Белоус
5
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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