Агент защитника Масоэро заявил, что аргентинец не собирается покидать «Нижний Новгород»

Рикардо Алонсо Баррера, агент защитника Лукаса Масоэро, заявил, что игрок не собирается покидать «Нижний Новгород».

«Мне ничего неизвестно о травме Лукаса. По этому вопросу нужно обращаться в клуб.

Он не собирается покидать «Нижний». Контракт был продлен только в декабре», — цитирует агента Sport24.

27-летний аргентинец в этом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с клубом действует до лета 2025 года.