Орещук: «ПСЖ» хочет бесплатную аренду Малкома с опцией. А «Зениту» какой интерес?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный уход Малкома из «Зенита» в «ПСЖ».

Как стало известно «СЭ», информация французского издания Telefoot о том, что 25-летний форвард «Зенита» Малком может перейти в «ПСЖ» на правах аренды, не соответствует действительности.

— Насколько я знаю, никуда Малком не уйдет. «ПСЖ» предлагает бесплатную аренду с опцией. А «Зениту» какой интерес? Я так понимаю, что «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги, которые устроят питерский клуб. «ПСЖ», скорее всего, рассчитывает взять его бесплатно, поюзать, а потом принять решение. Но «Зениту» это не должно быть интересно, — сказал Орещук «РБ Спорт».

— «Зенит» покупал Малкома за 40 миллионов евро, Transfermarkt сейчас оценивает бразильца в 24 миллиона. Как вы считаете, какая сумма за Малкома могла бы заинтересовать «Зенит»?

— 25-30 миллионов.

— Только продажа?

— Да, однозначно. Кому интересна аренда?

— Но если «Зенит» не отпустит Малкома, у него может снизиться мотивация.

— Почему снизится? Он профессионал, он за это деньги получает. Много кто кого хочет. Платите и забирайте.

— Если «Зенит» откажется от аренды Малкома, возможен разрыв контракта с его стороны?

— Конечно, нет. У нас хоть один иностранец разорвал контракт? Было специальное окно, когда можно было приостановить контракт. Сейчас его нет. Договаривайтесь с клубами.

Зимнее трансферное окно во Франции закроется 31 января.