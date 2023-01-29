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Орещук: «ПСЖ» хочет бесплатную аренду Малкома с опцией. А «Зениту» какой интерес?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный уход Малкома из «Зенита» в «ПСЖ».

Как стало известно «СЭ», информация французского издания Telefoot о том, что 25-летний форвард «Зенита» Малком может перейти в «ПСЖ» на правах аренды, не соответствует действительности.

 
Малком. «ПСЖ» не сможет взять в аренду нападающего «Зенита» Малкома

— Насколько я знаю, никуда Малком не уйдет. «ПСЖ» предлагает бесплатную аренду с опцией. А «Зениту» какой интерес? Я так понимаю, что «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги, которые устроят питерский клуб. «ПСЖ», скорее всего, рассчитывает взять его бесплатно, поюзать, а потом принять решение. Но «Зениту» это не должно быть интересно, — сказал Орещук «РБ Спорт».

— «Зенит» покупал Малкома за 40 миллионов евро, Transfermarkt сейчас оценивает бразильца в 24 миллиона. Как вы считаете, какая сумма за Малкома могла бы заинтересовать «Зенит»?

— 25-30 миллионов.

— Только продажа?

— Да, однозначно. Кому интересна аренда?

— Но если «Зенит» не отпустит Малкома, у него может снизиться мотивация.

— Почему снизится? Он профессионал, он за это деньги получает. Много кто кого хочет. Платите и забирайте.

— Если «Зенит» откажется от аренды Малкома, возможен разрыв контракта с его стороны?

— Конечно, нет. У нас хоть один иностранец разорвал контракт? Было специальное окно, когда можно было приостановить контракт. Сейчас его нет. Договаривайтесь с клубами.

Зимнее трансферное окно во Франции закроется 31 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-pszh-hochet-besplatnuyu-arendu-malkoma-s-optsiej-a-zenitu-kakoj-interes/
Малком Филипе (Малком)
Роман Орещук
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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