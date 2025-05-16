Белоус: «Станкович выиграл чемпионат Венгрии. У Черчесова такой же результат»

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» порассуждал о том, кто мог бы сменить Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

— Сейчас на рынке свободных агентов есть два статусных российских тренера — Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

— Понимаю, к чему вы клоните. Если у компании есть большие деньги и она считает, что можно привезти сюда чуть ли не любого тренера, то это не всегда работает. Надо анализировать, изучать биографию кандидатов.

Да, Станкович выигрывал чемпионаты Венгрии и Сербии. Но ведь такой же результат был и у Станислава Черчесова.

А посмотрите, какую прекрасную команду выстроил в «Ростове» Валерий Карпин. Вы думаете, если бы он сейчас возглавил «Спартак», было бы хуже, чем при Станковиче? Уверен, что нет!

Надо понимать, по каким критериям подбираются тренеры в этом клубе, какие задачи ставятся. А для «Спартака» априори задача может быть только одна — победы во всех турнирах, в которых команда играет.