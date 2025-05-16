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16 мая 2025, 20:30

Белоус: «Станкович выиграл чемпионат Венгрии. У Черчесова такой же результат»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» порассуждал о том, кто мог бы сменить Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

— Сейчас на рынке свободных агентов есть два статусных российских тренера — Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

— Понимаю, к чему вы клоните. Если у компании есть большие деньги и она считает, что можно привезти сюда чуть ли не любого тренера, то это не всегда работает. Надо анализировать, изучать биографию кандидатов.

Да, Станкович выигрывал чемпионаты Венгрии и Сербии. Но ведь такой же результат был и у Станислава Черчесова.

А посмотрите, какую прекрасную команду выстроил в «Ростове» Валерий Карпин. Вы думаете, если бы он сейчас возглавил «Спартак», было бы хуже, чем при Станковиче? Уверен, что нет!

Надо понимать, по каким критериям подбираются тренеры в этом клубе, какие задачи ставятся. А для «Спартака» априори задача может быть только одна — победы во всех турнирах, в которых команда играет.

Деян Станкович.«Станкович все провалил! При Карпине в «Спартаке» было бы хуже?» Мнение Белоуса

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Валерий Карпин
Деян Станкович
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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Белоус: «Поведение Станковича — позор!»

Вагнер Лав признался, что не готов бесплатно работать в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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