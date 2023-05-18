Юрист заявила, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила «СЭ», что клуб продолжает дело о взыскании 93 миллионов рублей с бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Спартак» сейчас продолжает взыскивать с Газизова 93 миллиона. Он больше не истец ни по одному из процессов. Мы ждем назначения в Верховный суд республики Башкортостана. Дальше будем действовать в зависимости от решения", — сказала Завьялова «СЭ».

10 августа 2022 года «Спартак» подал иск к Газизову о возвращении клубу данной суммы. Тогда юрист «Спартака» Елена Чачуа заявляла, что Газизов незаконно выплатил эту сумму самому себе в период работы генеральным директором красно-белых.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года функционер вернулся к работе генеральным директором в «Уфе».