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ЭСК: Любимов верно засчитал гол «Локомотива» в ворота «Крыльев Советов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС вынесла решение, что арбитр Артем Любимов верно засчитал гол «Локомотива» в ворота «Крыльев Советов» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на то что ассистент в пограничной офсайдной ситуации определил, что атакующий игрок «Локомотива» Вильсон Изидор находился в положении вне игры по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Крылья Советов» Александру Солдатенкову, в распоряжении ВАР имелись два хороших повтора, подтверждавшие ошибку ассистента. ВАР было принято решение изменить решение ассистента и засчитать гол», — говорится в заявлении РФС.

Также в заявлении отмечается, что департамент судейства считает, что, несмотря на правильность итогового решения, ВАР не имел оснований для вмешательства в действия помощника судьи вне зависимости от его решения, поскольку данных видеоракурсов недостаточно для быстрой и точной оценки игрового эпизода.

ЭСК РФС также вынес решение, что Любимов правильно не удалил с поля игрока «Локомотива» Вильсона Изидора на 87-й минуте матча.

«В действиях данного игрока, оттолкнувшего в спину игрока соперника Юрия Горшкова, по мнению большинства членов комиссии, было недостаточно оснований для вынесения ему второго предупреждения в матче, так как эти действия были спровоцированы действиями соперника, блокирующего продвижение нападающего к мячу и придерживающего его за футболку. В связи с тем, что движение руки данного игрока в спину соперника было обусловлено ответной реакцией на действия игрока команды «Крылья Советов», комиссия поддерживает решение судьи не выносить второе предупреждение в матче игроку команды «Локомотив», — сообщает РФС.

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 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
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5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
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