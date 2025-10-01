Футбол
Сегодня, 14:31

Митрофанов: «КДК обязан установить причастность Туфана Садыгова к руководству «Химками». Он установит»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил во время встречи в Госдуме РФ по поводу ситуации в «Химках», что организация намерена установить, что Туфан Садыгов действительно был руководителем подмосковного клуба.

«Мы не будем опрашивать турок. Наша задача установить, кто был руководителем «Химок». Пока решение КДК не вынесено, его предсказывать сложно, но в этой ситуации достаточно понятно. Будет санкция, которая будет распространена на территорию всего мира. КДК обязан установить причастность Туфана Садыгова. Он установит. В том числе, проанализировав и его интервью», — сказал Митрофанов.

«Химки» объявили о приостановке деятельности клуба 18 июня 2025 года. 26 июня клуб был исключен из состава РФС в связи с потерей профессионального статуса.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

По данным издания Serik Postasi, Садыгов в июне 2025 года выкупил 50% акций турецкого клуба «Серикспор».

  DemolisherAjax

    То есть раньше никого не интересовало - кто руководит этим клубом,за чей счет...Как вообще это недоразумение пустили в РПЛ? Вопрос риторический :) Ну и конечно же никто,ничего не установит :)

    01.10.2025

    • Юрист «Химок» Зинченко рассказал, что общения с Садыговым по поводу долгов не было
