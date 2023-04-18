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Сегодня, 13:48

Юрист Добровинский поздравил «Динамо» со столетием: «Главные матчи еще не сыграны!»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Александр Добровинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» поздравил московский клуб со столетием.

«В день рождения любимого клуба хочу поздравить болельщиков и всех сопричастных к великому «Динамо» с огромным праздником!

«Динамо» — это часть истории нашей страны, это ее гордость и радость. «Динамо» — это торжество спорта, это турне 1945 года в Англию, это Лев Яшин, это Александр Мальцев, это одноклубники в Грузии, Украине, Румынии, это, в конце концов, один из главных символов нашей страны.

Я ребенком пришел в Петровский парк, и с тех пор никогда не мыслил себя без большой прописной буквы Д. Быть болельщиком — это великое чудо и большая честь. Это значит, что ты повенчан со своей командой в радости и горе. Сегодня в день юбилея хочу пожелать клубу побед, самоотдачи, улыбок, удачи, быть достойными наших динамовских кумиров прошлого и всегда помнить, что главные матчи еще не сыграны!" - сказал Добровинский «СЭ».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года, сегодня клубу исполнилось 100 лет.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Зенит – Динамо
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
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