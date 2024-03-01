Адвокат Бушманов посоветовал Промесу искать команду юристов в ОАЭ

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что 32-летний голландец был задержан в аэропорту Дубая из-за того, что попал в аварию на территории ОАЭ и сбежал с места ДТП. Сообщается, что про задержание узнала голландская прокуратура, которая запросила у ОАЭ выдачу футболиста.

«Ранее сразу после вынесения второго приговора, я настоятельно рекомендовал Промесу покинуть территорию ОАЭ, во избежание негативных последствий. Видимо у Квинси и у его юристов было иное мнение на этот счет, что привело к вчерашней ситуации. Как теперь будут развиваться дальнейшие события, сложно спрогнозировать. Многое будет зависеть от грамотной юридической помощи Промесу в ОАЭ теперь не только по вопросам экстрадиции, но и по делу о ДТП. Рекомендую команде Промеса не пускать эту ситуацию на самотек, а срочно озаботиться поиском местной команды адвокатов, специализирующейся на подобных делах и следовать их дальнейшим рекомендациям», — сказал Бушманов «СЭ».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.