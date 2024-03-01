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1 марта, 15:45

Адвокат Бушманов посоветовал Промесу искать команду юристов в ОАЭ

Константин Белов
Корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что 32-летний голландец был задержан в аэропорту Дубая из-за того, что попал в аварию на территории ОАЭ и сбежал с места ДТП. Сообщается, что про задержание узнала голландская прокуратура, которая запросила у ОАЭ выдачу футболиста.

«Ранее сразу после вынесения второго приговора, я настоятельно рекомендовал Промесу покинуть территорию ОАЭ, во избежание негативных последствий. Видимо у Квинси и у его юристов было иное мнение на этот счет, что привело к вчерашней ситуации. Как теперь будут развиваться дальнейшие события, сложно спрогнозировать. Многое будет зависеть от грамотной юридической помощи Промесу в ОАЭ теперь не только по вопросам экстрадиции, но и по делу о ДТП. Рекомендую команде Промеса не пускать эту ситуацию на самотек, а срочно озаботиться поиском местной команды адвокатов, специализирующейся на подобных делах и следовать их дальнейшим рекомендациям», — сказал Бушманов «СЭ».

Квинси Промес. Промес задержан в ОАЭ. Что происходит перед матчем «Спартака» с «Зенитом». Онлайн

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
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Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
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9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

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Локомотив

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Константин Тюкавин

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И К Ж
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