В «Локомотиве» не считают неудачей срыв трансфера Веры из «Оренбурга»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о срыве трансфера полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в клуб.

— То, что Вера так и не перешел в «Локомотив», вы рассматриваете как неудачу?

— Нет, не рассматриваем.

— Насколько нам известно, там не сошлись буквально в деталях. Они оказались настолько критичны?

— Я бы не хотел обсуждать эту тему. Он игрок «Оренбурга», и какой-то информацией сбивать человеку подготовку к возобновлению сезона желания нет. Это неправильно и по отношению к клубу. Просто фиксируем: на сегодняшний день он не игрок «Локомотива» и, соответственно, в зимнее трансферное окно перехода не состоялось. Но за неудачу, повторюсь, мы это не считаем.

Ранее появилась информация, что 26-летний аргентинец и его агент дали понять руководству «Оренбурга», что они «страдают в клубе», и попросили отпустить футболиста в «Локомотив». Однако, по словам самого Веры, у него все хорошо в команде и он наслаждается тренировочными сборами.