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1 марта, 15:50

В «Локомотиве» не считают неудачей срыв трансфера Веры из «Оренбурга»

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о срыве трансфера полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в клуб.

— То, что Вера так и не перешел в «Локомотив», вы рассматриваете как неудачу?

— Нет, не рассматриваем.

— Насколько нам известно, там не сошлись буквально в деталях. Они оказались настолько критичны?

— Я бы не хотел обсуждать эту тему. Он игрок «Оренбурга», и какой-то информацией сбивать человеку подготовку к возобновлению сезона желания нет. Это неправильно и по отношению к клубу. Просто фиксируем: на сегодняшний день он не игрок «Локомотива» и, соответственно, в зимнее трансферное окно перехода не состоялось. Но за неудачу, повторюсь, мы это не считаем.

Ранее появилась информация, что 26-летний аргентинец и его агент дали понять руководству «Оренбурга», что они «страдают в клубе», и попросили отпустить футболиста в «Локомотив». Однако, по словам самого Веры, у него все хорошо в команде и он наслаждается тренировочными сборами.

Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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