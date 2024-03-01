Нагорных — о продлении контракта Леонченко: «Претензий к работе генерального директора у совета директоров нет»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о продлении контракта с генеральным директором железнодорожников Владимиром Леонченко сроком на два года.
— В определенный момент в Telegram-каналах шли целые информационные атаки на Леонченко. Как вы на это реагировали? И есть ли понимание, кому они были выгодны?
— Во-первых, я убежден, что на сегодняшний день клуб преодолел все внутренние проблемы. Претензий к работе генерального директора у совета директоров нет. А что касается информационных вбросов — учитывая, на каком уровне общественного и бизнес-интересов находится футбол, исключать ничего нельзя. Кто-то кому-то отказал — сразу есть недовольные. Удобным для всех быть не получится.
— Какими были главные аргументы в пользу продления контракта с Леонченко? Рассматривали ли других кандидатов на роль генерального директора?
— Нет, на эту должность никто не рассматривался. На нескольких советах директоров во второй половине прошлого года мы анализировали по блокам работу наших подразделений. Там, где необходимо было что-то поправить, это делалось. Претензий к оперативному управлению и менеджменту клуба на сегодня нет. А зачем менять то, что и так неплохо работает?
51-летний функционер работает в «Локомотиве» с декабря 2020 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5