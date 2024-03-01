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1 марта, 15:35

Нагорных — о продлении контракта Леонченко: «Претензий к работе генерального директора у совета директоров нет»

К. Алексеев , Л. Волотко , М. Антонов
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Юрий Нагорных и Владимир Леонченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о продлении контракта с генеральным директором железнодорожников Владимиром Леонченко сроком на два года.

— В определенный момент в Telegram-каналах шли целые информационные атаки на Леонченко. Как вы на это реагировали? И есть ли понимание, кому они были выгодны?

— Во-первых, я убежден, что на сегодняшний день клуб преодолел все внутренние проблемы. Претензий к работе генерального директора у совета директоров нет. А что касается информационных вбросов — учитывая, на каком уровне общественного и бизнес-интересов находится футбол, исключать ничего нельзя. Кто-то кому-то отказал — сразу есть недовольные. Удобным для всех быть не получится.

— Какими были главные аргументы в пользу продления контракта с Леонченко? Рассматривали ли других кандидатов на роль генерального директора?

— Нет, на эту должность никто не рассматривался. На нескольких советах директоров во второй половине прошлого года мы анализировали по блокам работу наших подразделений. Там, где необходимо было что-то поправить, это делалось. Претензий к оперативному управлению и менеджменту клуба на сегодня нет. А зачем менять то, что и так неплохо работает?

51-летний функционер работает в «Локомотиве» с декабря 2020 года.

Юрий Нагорных. «Восьми бразильцев у нас никогда не будет, а восемь игроков сборной России — это реально». Интервью босса «Локо»

Владимир Леонченко
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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П
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Спартак

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Локомотив

 6
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