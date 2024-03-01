Нагорных — о продлении контракта Леонченко: «Претензий к работе генерального директора у совета директоров нет»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» высказался о продлении контракта с генеральным директором железнодорожников Владимиром Леонченко сроком на два года.

— В определенный момент в Telegram-каналах шли целые информационные атаки на Леонченко. Как вы на это реагировали? И есть ли понимание, кому они были выгодны?

— Во-первых, я убежден, что на сегодняшний день клуб преодолел все внутренние проблемы. Претензий к работе генерального директора у совета директоров нет. А что касается информационных вбросов — учитывая, на каком уровне общественного и бизнес-интересов находится футбол, исключать ничего нельзя. Кто-то кому-то отказал — сразу есть недовольные. Удобным для всех быть не получится.

— Какими были главные аргументы в пользу продления контракта с Леонченко? Рассматривали ли других кандидатов на роль генерального директора?

— Нет, на эту должность никто не рассматривался. На нескольких советах директоров во второй половине прошлого года мы анализировали по блокам работу наших подразделений. Там, где необходимо было что-то поправить, это делалось. Претензий к оперативному управлению и менеджменту клуба на сегодня нет. А зачем менять то, что и так неплохо работает?

51-летний функционер работает в «Локомотиве» с декабря 2020 года.