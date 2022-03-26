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«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в товарищеском матче со счетом 5:0

«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в товарищеском матче
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В рамках подготовки к оставшимся матчам сезона РПЛ «Крылья Советов» провели контрольную игру с «Рубином». Встреча прошла в Казани и завершилась победой самарской команды — 5:0. По согласованию между клубами, матч прошел в закрытом режиме.

Рубин: Медведев, Зотов (Фаттахов, 46), Тесленко (Гасанов, 82), Мусаев (Чумарин, 69), Савицкий (Михайлов, 64), Апшацев (Игнатьев, 75), Зуев (Белорусов, 46), Ломовицкий, Кузнецов (Климов, 75), Бакаев (Зияисов, 82), Онугха (Лисакович, 46).

«Крылья Советов» (стартовый состав): Овсянников, Гапонов, Божин, Бейл, Фернандо, Горшков, Коваленко, Соколов, Ежов, Липовой, Цыпченко.

На замену выходили: Солдатенков, Гудков, Якуба, Смирнов, Тепляков, Фролов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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П1

23%

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ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

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15%

2.07
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Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

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13%

1.52
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Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
1
4
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
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