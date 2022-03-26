«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в товарищеском матче со счетом 5:0

В рамках подготовки к оставшимся матчам сезона РПЛ «Крылья Советов» провели контрольную игру с «Рубином». Встреча прошла в Казани и завершилась победой самарской команды — 5:0. По согласованию между клубами, матч прошел в закрытом режиме.

Рубин: Медведев, Зотов (Фаттахов, 46), Тесленко (Гасанов, 82), Мусаев (Чумарин, 69), Савицкий (Михайлов, 64), Апшацев (Игнатьев, 75), Зуев (Белорусов, 46), Ломовицкий, Кузнецов (Климов, 75), Бакаев (Зияисов, 82), Онугха (Лисакович, 46).

«Крылья Советов» (стартовый состав): Овсянников, Гапонов, Божин, Бейл, Фернандо, Горшков, Коваленко, Соколов, Ежов, Липовой, Цыпченко.

На замену выходили: Солдатенков, Гудков, Якуба, Смирнов, Тепляков, Фролов.