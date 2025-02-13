Гладилин считает, что Гарсии и Солари еще нужно будет попасть в стартовый состав «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал о трансферах Ливая Гарсии и Пабло Солари в московский клуб.

«Почему все сразу решили, что они смогут играть в основе? Да, это дорогие футболисты, но ведь у «Спартака» очень сильные игроки на эти позиции, будет борьба за место в стартовом составе. Они будут конкурировать на каждой тренировке. Станкович знает, что делает. Наверняка он будет, конечно, делать ставку на Гарсию и Солари, ведь не просто так же их покупали, но говорить, что они уже являются стопроцентными игроками основного состава, нельзя», — сказал Гладилин «РБ Спорт».

«Спартак» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков.