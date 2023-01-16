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Сегодня, 13:30

Юран: «Если Промес окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов»

Александр Кружков
Обозреватель
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» сравнил двух форвардов — спартаковца Квинси Промеса и Владимира Сычевого, который в декабре перешел из «Оренбурга» в «Крылья».

— Понимаете тех, кто назвал Квинси Промеса лучшим игроком России 2022 года?

— Нет. Мне в принципе трудно понять, почему мы в первую очередь обращаем внимание на иностранцев, а своих задвигаем. Разве в России мало хороших футболистов?! Да, Промес в этом сезоне выглядит неплохо, 14 мячей наколотил. Но столько же и у Сычевого! Который вчера в первой лиге играл, а три года назад — на первенстве Крыма! В «Оренбурге», где нет топовых исполнителей, забивать сложнее, чем в «Спартаке». Но парень вон как раскрылся. А кругом: «Промес, Промес, Промес...»

Поменяй их местами — и все точно так же начнут нахваливать Сычевого! Как любого спартаковца, который ярко себя проявляет. А вот если Квинси окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов.

— Что подсказывает интуиция — кто из них выиграет бомбардирскую гонку?

— Наверное, Сычевой. Хотя его переход в «Крылья» немножечко смутил. В «Оренбурге» шло по восходящей, да и в таблице он повыше. Но в чем-то форварда понимаю. Футбольная жизнь коротка, сложно устоять, когда другой клуб делает более выгодное предложение. К тому же по стилю игры эти команды похожи, так что в Самаре проблем с адаптацией у Сычевого быть не должно. Если продолжит забивать на том же уровне, «Крылья» станут для него транзитом в российский топ-клуб.

Что касается Промеса, то еще неизвестно, в каком состоянии он будет к марту. Первый сбор «Спартака» пропускает, под вопросом участие и во втором. Подготовка по индивидуальному графику — штука непростая. Функциональную базу можно заложить, но потом все равно потребуется какое-то время, чтобы поймать игровой ритм.

Владимир Сычевой
Квинси Промес
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
5
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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