Юран: «Если Промес окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов»
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» сравнил двух форвардов — спартаковца Квинси Промеса и Владимира Сычевого, который в декабре перешел из «Оренбурга» в «Крылья».
— Понимаете тех, кто назвал Квинси Промеса лучшим игроком России 2022 года?
— Нет. Мне в принципе трудно понять, почему мы в первую очередь обращаем внимание на иностранцев, а своих задвигаем. Разве в России мало хороших футболистов?! Да, Промес в этом сезоне выглядит неплохо, 14 мячей наколотил. Но столько же и у Сычевого! Который вчера в первой лиге играл, а три года назад — на первенстве Крыма! В «Оренбурге», где нет топовых исполнителей, забивать сложнее, чем в «Спартаке». Но парень вон как раскрылся. А кругом: «Промес, Промес, Промес...»
Поменяй их местами — и все точно так же начнут нахваливать Сычевого! Как любого спартаковца, который ярко себя проявляет. А вот если Квинси окажется в «Оренбурге», далеко не факт, что будет забивать там по 14 голов.
— Что подсказывает интуиция — кто из них выиграет бомбардирскую гонку?
— Наверное, Сычевой. Хотя его переход в «Крылья» немножечко смутил. В «Оренбурге» шло по восходящей, да и в таблице он повыше. Но в чем-то форварда понимаю. Футбольная жизнь коротка, сложно устоять, когда другой клуб делает более выгодное предложение. К тому же по стилю игры эти команды похожи, так что в Самаре проблем с адаптацией у Сычевого быть не должно. Если продолжит забивать на том же уровне, «Крылья» станут для него транзитом в российский топ-клуб.
Что касается Промеса, то еще неизвестно, в каком состоянии он будет к марту. Первый сбор «Спартака» пропускает, под вопросом участие и во втором. Подготовка по индивидуальному графику — штука непростая. Функциональную базу можно заложить, но потом все равно потребуется какое-то время, чтобы поймать игровой ритм.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2