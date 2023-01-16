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Юран: «Лантратов сильнее Сафонова»

Александр Кружков
Обозреватель
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Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» назвал вратаря Илью Лантратова лучшим футболистом страны по итогам 2022 года и объяснил, в чем тот сильнее голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

— Для меня в России в 2022-м футболист номер один — Лантратов. Классный вратарь. Для «Химок» реально был полкоманды. Внес огромный вклад в то, что нам практически в безнадежной ситуации удалось спастись от вылета. В каждом матче выручал, четыре пенальти отбил!

— Вы еще год назад говорили в интервью, что Лантратов сильнее Сафонова. Объясните в чем?

— В стабильности! Так-то оба и на ленточке хороши, и при игре на выходах. Но если Сафонов после серии умопомрачительных сейвов может на ровном месте допустить ошибку, то Лантратов обходится без привозов. Надежность фантастическая.

Уверен, теперь они и в сборной будут конкурировать. Все-таки из «Локомотива» туда попасть гораздо легче, чем из «Химок». А то, что в «Локо» Лантратов станет первым номером, у меня сомнений нет. Худяков — молодой, перспективный, но психологически еще не окреп. Прошлогодняя концовка это четко показала. А у Гильерме уже и возраст, и травмы...

Илья Лантратов
Матвей Сафонов
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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 16 1 3
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