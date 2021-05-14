Дзюба: «Спартак» просто не приехал тогда в Питер"

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал про матч 19-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

«Дома обыграли «Спартак» без шансов. Они были к нам близки, но получился один из самых легких матчей в сезоне. В первом тайме не реализовали 1000 моментов. «Спартак» просто не приехал тогда в Питер», — отметил Дзюба в эфире клубного телевидения.

32-летний Дзюба — трехкратный чемпион России в составе «Зенита».

Питерцы в позапрошлые выходные в третий раз подряд выиграли титул, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1. Дзюба во время награждения медалями оделся в костюм супергероя Дэдпула.

В этом сезоне Дзюба провел 26 матчей, в которых забил 16 голов.