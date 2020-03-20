Юран расстроится, если на Кокорина наложат бан в отношении сборной

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который сейчас выступает на правах аренды за «Сочи», вернуться в сборную России.

— Саша — молодец. Нравится мне как нападающий. Он умеет решить исход матча, сыграть нестандартно, поставить в тупик защитников. Здорово, что Кокорин не сломался в сложившейся ситуации, пошел в «Сочи». Ну да, человек оступился. Но не настолько, чтобы добивать его до конца! Я реально очень радуюсь за него. Мне бы хотелось, чтобы он еще поиграл в хорошем европейском клубе. В Германии или Англии. Уверен, там не потеряется.

— Не закрадывается мысль, что если Кокорину не разрешили играть в «Зените», то и в сборную больше не пустят?

— Не думаю, что все настолько серьезно. Достаточно уже. Ребята извинились, понесли наказание, включили голову. Не хотелось бы, чтобы шлейф и дальше тянулся за Кокориным и Мамаевым. Это и по-человечески, и по-спортивному неправильно. Я очень расстроюсь, если на Кокорина наложат бан в отношении сборной. Пусть парня оставят в покое. Ведь в «Зените» он даже согласился на минимальный контракт! О чем это говорит? Саша искренне хочет вернуться в футбол, а не поправить свои финансовые дела. Хотя мог бы сказать: у меня много денег ушло на адвокатов и так далее. Но он не такой. (Мария Маркова, Виталий Айрапетов)

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