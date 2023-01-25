Юран ответил на слова инвестора «Химок» Садыгова
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на слова инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова, который назвал ряд причин расставания с ним после старта сезона-2022/23.
По словам Садыгова, «Юран показывал не тот футбол», что и стало одной из причин расторжения контракта с тренером.
«Не тот? Ну-ну. Считаю, кому-то нужно заглянуть в турнирную таблицу. Она как раз и показывает, в тот футбол при мне играли «Химки» или нет. Зато после моего ухода началось непонятно что», — сказал Юран.
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|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
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|5.03
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Спартак
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