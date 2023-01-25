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Сегодня, 20:04

Юран ответил на слова инвестора «Химок» Садыгова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на слова инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова, который назвал ряд причин расставания с ним после старта сезона-2022/23.

По словам Садыгова, «Юран показывал не тот футбол», что и стало одной из причин расторжения контракта с тренером.

«Не тот? Ну-ну. Считаю, кому-то нужно заглянуть в турнирную таблицу. Она как раз и показывает, в тот футбол при мне играли «Химки» или нет. Зато после моего ухода началось непонятно что», — сказал Юран.

Полностью ответ Юрана — на нашем сайте здесь.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
5
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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