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Селюк: «Я бы посоветовал Дзюбе закончить карьеру еще раньше, в 2018 году»

Мария Гусева
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Почему Дзюба не может найти себе команду? По моему мнению, большинство тренеров боятся его брать, потому что Артем — харизматичная личность. У него в коллективе всегда большое влияние, поэтому многие тренера где-то внутри побаиваются влияния Дзюбы на команду. Вообще, с возрастом игроки получают всегда меньше предложений. Но, я думаю, что Артем не помешал бы никакому клубу. У Дзюбы все меньше, меньше и меньше вариантов с командами и думаю, что все, в итоге, сведется на нет. Уже сейчас ехать в какую-то другую лигу ему бессмысленно.

Я бы посоветовал Артему закончить карьеру еще раньше, в 2018 году, все нужно делать вовремя. А сейчас поезд уже ушел. Лучший вариант — это переезд в арабские клубы. Но Дзюба столько времени получал хорошую зарплату в «Зените», поэтому, думаю, что у него много денег, чтобы нормально существовать и жить".

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Селюк
3
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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