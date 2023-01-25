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Кавазашвили: «Ни один российский футболист в ближайшее время не будет стоить 30 миллионов евро»

Мария Гусева
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о стоимости российских игроков.

«Из нынешних российских футболистов нет ни одного игрока, стоимость которого составляет 30 миллионов евро или больше, — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили. — В ближайшее время таких игроков не будет, ни один столько стоить и не будет. В будущем — возможно, но сложно предсказать.

Вот тот же Соболев может играть только в России, а в Европе он затормозит, не готов он. В европейских чемпионатах играют в жесткий футбол, а Александр любит огрызаться, будут провоцировать. Соболев должен понимать, что его бьют, потому что он сильный футболист, но отвечать на это не надо! Ценник Соболева — 10 миллионов евро".

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний Соболев провел 16 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Футбол
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3
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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9
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