Йован Танасиевич: «Динамо» соответствует уровню Лиги Европы, если не больше»

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о результатах команды. Москвичи после 22 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

— В начале сезона командой руководил Дима Хохлов, и я считаю, что он хороший тренер, — цитируют Танасиевича «Известия». — Просто, когда у тебя в раздевалке появляется 12-13 новых футболистов, это всегда сложно. Если бы новички были в клубе с первого дня летних сборов, то Диме было бы гораздо проще. Затем коллектив возглавил Кирилл Новиков, которому удалось сплотить игроков, он нашел к ним ключ. Уверен, что «Динамо» точно финиширует минимум на шестом месте, если сезон будет завершен полноценно, а может быть, поднимется и выше. Весной ребята показывали хорошую игру. Думаю, что пауза из-за коронавируса ударила по «Динамо», которое могло продолжить восхождение в таблице. Футболисты были здорово готовы физически. Так что если путевки распределят таким образом, то это стопроцентно справедливо.

— А само «Динамо» готово к Лиге Европы?

— Попасть в еврокубки было изначально задачей клуба, и команда ее выполняет. Сейчас самое главное — хорошо подготовиться к возобновлению сезона, если это произойдет, или к старту нового чемпионата. А по составу «Динамо» точно соответствует уровню Лиги Европы, если не больше. Результаты команды — это не удачное стечение обстоятельств, а большой труд всего коллектива.