Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал «СЭ» переход хавбека Дениса Макарова из казанской команды в «Динамо».

— Олег, почему Макаров перешел именно в «Динамо»? К игроку ведь был интерес от «Локо» и «Краснодара».

— Действительно мы вели переговоры с тремя командами. Но «Динамо» раньше всех на нас вышло и ещё с зимы интересовалось Макаровым. Клуб проявлял очень большую активность. Надо было учитывать и предпочтения Дениса.

С «Краснодаром» мы тоже были близки в переговорах, но с «Динамо» — ближе всех. А «Локомотив» был далек от подписания Макарова, в ходе переговоров у нас было разное видение ситуации.

— Насколько сумма в 9-10 миллионов евро отступных близка к правде?

— Не буду вдаваться в финансовые детали. Клуб доволен этим трансфером.

— Зарплата Макарова вырастет почти в пять раз. Вопрос оклада мог быть причиной его ухода?

— Нет, у нас с Денисом не было никаких разночтений по этому вопросу. Его зарплата в «Динамо» — это его личное дело. Чем больше Макаров будет зарабатывать, тем больше я буду за него счастлив. Он профессиональный футболист и должен зарабатывать максимально большие деньги, потому что карьера игрока очень короткая.

Но вопрос по зарплате Макарова вообще не был краеугольным камнем в этом переходе. Как говорится, от слова «совсем».

Интервью с Олегом Яровинским скоро читайте на сайте «СЭ»