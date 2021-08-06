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ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» одержали победы в матчах молодежных команд

19:04
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В матче четвертого тура молодежного первенства России ЦСКА выиграл у «Уфы» (3:0).

«Зенит» на выезде обыграл «Арсенал» (3:2). «Спартак» выиграл у «Строгино» (1:0).

Молодежное первенство России

4-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:0 (2:0)

Голы: Багринцев, 5 (1:0). Яковлев, 10 (2:0). Лукин, 62 (3:0).

Судья: Плиско (Ленинградская область).

6 августа. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

«УОР №5» (Егорьевск) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:2 (1:2)

Судья: Богданавичус (Москва).

6 августа. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2)

Голы: Марьянов, 2 (0:1). Кангва, 16 (1:1). Белохонов, 21 (1:2). Кайнов, 53 (2:2). Хайлоев, 74 (2:3).

Судья: Чичилян (Бронницы).

6 августа. Тула. Стадион «СШ Арсенал».

«Спартак — мол.» (Москва) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Пилипенко, 59.

Судья: Сидорин (Москва).

6 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Химки — мол.» (Химки) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:0)

Голы: Щетинин, 50 (0:1). Щетинин, 54 (0:2).

Судья: Дедов (Санкт-Петербург).

6 августа. Химки. Стадион «Новые Химки».

«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:3 (0:2)

Голы: Кипкаев, 27 (0:1). Михайлин, 42 (0:2). Обрывков, 64 (0:3). Юферов, 89 (1:3).

Судья: Прокопов (Ярославль).

6 августа. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:2 (1:1)

Голы: Михайлов, 9 (0:1). Павлюк, 39 (1:1). Иконников, 55 (2:1). Захаров, 90+1 (2:2).

Судья: Четкин (Омск).

6 августа. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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