ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» одержали победы в матчах молодежных команд
В матче четвертого тура молодежного первенства России ЦСКА выиграл у «Уфы» (3:0).
«Зенит» на выезде обыграл «Арсенал» (3:2). «Спартак» выиграл у «Строгино» (1:0).
Молодежное первенство России
4-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 3:0 (2:0)
Голы: Багринцев, 5 (1:0). Яковлев, 10 (2:0). Лукин, 62 (3:0).
Судья: Плиско (Ленинградская область).
6 августа. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
«УОР №5» (Егорьевск) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:2 (1:2)
Судья: Богданавичус (Москва).
6 августа. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2)
Голы: Марьянов, 2 (0:1). Кангва, 16 (1:1). Белохонов, 21 (1:2). Кайнов, 53 (2:2). Хайлоев, 74 (2:3).
Судья: Чичилян (Бронницы).
6 августа. Тула. Стадион «СШ Арсенал».
«Спартак — мол.» (Москва) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Пилипенко, 59.
Судья: Сидорин (Москва).
6 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Химки — мол.» (Химки) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:0)
Голы: Щетинин, 50 (0:1). Щетинин, 54 (0:2).
Судья: Дедов (Санкт-Петербург).
6 августа. Химки. Стадион «Новые Химки».
«Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:3 (0:2)
Голы: Кипкаев, 27 (0:1). Михайлин, 42 (0:2). Обрывков, 64 (0:3). Юферов, 89 (1:3).
Судья: Прокопов (Ярославль).
6 августа. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».
«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Рубин — мол.» (Казань) — 2:2 (1:1)
Голы: Михайлов, 9 (0:1). Павлюк, 39 (1:1). Иконников, 55 (2:1). Захаров, 90+1 (2:2).
Судья: Четкин (Омск).
6 августа. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».
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