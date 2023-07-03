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Ярошик получит визу для работы в России на следующей неделе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об отсутствии визы для работы в России у главного тренера команды Иржи Ярошика. Раннее от этом сообщал «РБ Спорт».

«Иржи получит рабочую визу на следующей неделе. Никаких опасений нет. Спокойный, рабочий момент», — сказал Андреев «СЭ».

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

«Оренбург» по итогам сезона-2022/23 финишировал на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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