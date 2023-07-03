В «Нефтчи» сообщили о выписке вратаря Мамедова из больницы после матча с «Зенитом»

Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии здоровья голкипера команды Агиля Мамедова, получившего повреждение в матче против «Зенита».

«С Мамедовым все нормально. Его выписали из больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо. Вратарь несколько дней будет отдыхать, а потом приступит к тренировкам», — сказал Аллахвердиев «СЭ».

1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче «Кубка PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге.