В «Нефтчи» сообщили о выписке вратаря Мамедова из больницы после матча с «Зенитом»
Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии здоровья голкипера команды Агиля Мамедова, получившего повреждение в матче против «Зенита».
«С Мамедовым все нормально. Его выписали из больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо. Вратарь несколько дней будет отдыхать, а потом приступит к тренировкам», — сказал Аллахвердиев «СЭ».
1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче «Кубка PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге.
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