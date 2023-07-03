Хавбек «Зенита» Бакаев: «У меня нет поводов, чтобы не быть счастливым»
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что считает себя счастливым человеком.
«Я в любом случае счастливый человек. У меня, слава богу, все живы и здоровы дома. У меня нет поводов, чтобы не быть счастливым. Слава богу, что все дома хорошо», — цитирует Бакаева Metaratings.ru.
Бакаев выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 26 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
В матче турнира «Кубок PARI Премьер» против «Нефтчи» (3:1) Бакаев отметился забитым мячом.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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