Хавбек «Зенита» Бакаев: «У меня нет поводов, чтобы не быть счастливым»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что считает себя счастливым человеком.

«Я в любом случае счастливый человек. У меня, слава богу, все живы и здоровы дома. У меня нет поводов, чтобы не быть счастливым. Слава богу, что все дома хорошо», — цитирует Бакаева Metaratings.ru.

Бакаев выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 26 матчей за петербургскую команду во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В матче турнира «Кубок PARI Премьер» против «Нефтчи» (3:1) Бакаев отметился забитым мячом.