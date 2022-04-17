Якуба: «Иногда соперники портят «Крыльям» игру — выбирают тактику, чтобы тупо навредить»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба рассказал о победе над «Краснодаром» (2:0) в 25-м туре Тинькофф РПЛ. Также он оценил свои кондиции и назвал задачи на концовку сезона.

— «Краснодар» хорошо играет в комбинационный футбол. Они хорошо расставились, мы не до конца понимали, как нужно располагаться. Тренер подсказал перекрыть опорного, за счёт которого у них поначалу было преимущество, и мы перехватили инициативу, — цитирует Якубу Metaratings.ru.

— Сейчас тебя наконец отпустили травмы, ты уже на пике формы?

— Не соглашусь, я ещё не на пике. Конечно, нужно набирать. Я знаю, на что способен. Травмы, слава Богу, отпустили. Сейчас прихожу в себя. Несколько лет преследовали надрывы, растяжения. Иду вверх, только прибавляю, но знаю, куда могу расти.

— «Крыльям» тяжелее играть с такими командами как «Уфа», чем с «Краснодаром», сохраняется эта проблема?

— Мы играем в сложный комбинационный футбол, игроки молодые. Иногда соперники просто специально портят нам игру — располагаются так, выбирают такую тактику, чтобы тупо навредить, поэтому не получается показывать такой футбол. Стараемся подстраиваться по игре, но такое бывает.

— У «Крыльев» есть стимул финишировать в пятёрке, обогнать «Краснодар» и «Локомотив»?

— Ну конечно. Вы видели, что «Краснодар» сейчас испытывает проблемы. Нам есть куда расти, у нас молодые игроки, день ото дня мы развиваемся.