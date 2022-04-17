Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко ответил на вопрос о приглашении в сборную Армении

18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко ответил на вопрос о приглашении Федерации футбола Армении выступать за сборную страны.

«На данный момент ни положительного, ни отрицательного ответа я не дал», — сказал Коваленко Metaratings.ru.

У полузащитника есть армянские корни, а его дедушка Александр Коваленко-старший выигрывал в составе ереванского «Арарата» чемпионат и Кубок СССР.