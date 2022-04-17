Гендиректор «Нижнего Новгорода» заявил, что клуб заслуживал победу в матче с «Химками»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (0:0).

««Считаю, мы заслуживали победу. Это было видно даже по статистике. Счет по ударам в створ 6-0. Думаю, что статистика сама за себя говорит плюс перекладина, плюс нереализованные моменты», — цитирует Измайлова ТАСС.

Подопечные Александра Кержакова занимают 11-е место в турнирной таблице с 28 очками после 25 матчей.

В следующем матче «Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 23 апреля.