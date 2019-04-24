Полузащитник ЦСКА Яка Бийол после победы над "Анжи" (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что готов играть на любой полезной для команды позиции.

– Вы в последнее время часто играете в роли форварда. Как вам?

– Было очень здорово забить мяч после отличной передачи от братика Влашича. Это была важная победа в преддверии матча с "Краснодаром". После поражения от "Локомотива" мы провели отличную подготовку к предстоящим играм. Что касается моей позиции на поле, я тренировался как форвард несколько лет назад, для меня нет большой проблемы в этом. Сейчас я действую как форвард, и как полузащитник. Я понимаю, что в завершении атак команде нужны исполнители, и я готов подстраиваться. Мы обсуждали эту тему с тренером – все в порядке.

– У вас было еще много моментов сегодня, чтобы забить. Что помешало?

– Я упустил много шансов в этой жизни. В игре ты пытаешься не упустить момент, но не всегда получается это контролировать. (Елена Григорьевская)