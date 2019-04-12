"Я видел более аморальные вещи". Свидетель – о поведении компании Кокорина и Мамаева в кафе

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании", по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Момент прибытия в "Кофеманию" Пака вы видели?

– Нет, – ответил Павлов.

– А как уходил видели?

– Да.

– В какой конкретно момент начался конфликт?

– Мне казалось, что эта ситуация комичная. Думал, что они между собой дерутся. Но при этом мне казалось это вызывающим. Хотя я видел более аморальные вещи.

– Конфликт вы видели?

– Нет, не видел. Я не мог увидеть чисто физически, потому что между моей позицией и позицией конфликта огромный стенд-картина. Я заходил в зал, забирал кофе. Когда я заходил, мужчина в костюме начинал снимать все на телефон. Зная положение наших гостей, я попросил его перестать. Я спросил у Александра, что произошло, он сказал все нормально. Я постоянно обслуживаю друзей Александра Кокорина, не думаю, что стоит говорить кто они такие.

– Почему не стоит? Нам интересно.

– Я знаком с творчеством Александра, не думаю что стоит рассказывать о тех, с кем он приходил. Он приходил с ними. Он приходил примерно раз в полгода. (Александр Рогулев)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9, 10 и 11 апреля выступили свидетели по данному делу.

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