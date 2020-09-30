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«Я против распространения практики ММА на футбольных матчах». Дюков — о поведении болельщиков

15:21
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Президент РФС Александр Дюков высказался о поведении болельщиков.

— КДК и комитет по этике будут реагировать на несогласованные баннеры и другие нарушения регламента, — сказал Дюков. — В состав этих структур входят уважаемые люди. Не буду скрывать, что иногда спрашивают мое мнение — иногда прислушиваются, иногда нет. В футболе возникают чрезвычайные ситуации. Я против практики, которая существует в ММА, и распространении ее на футбольных матчах, где хочется видеть семейную обстановку. Это влияет на имидж лиги, отношение болельщиков и спонсоров. (Евгений Белоусов)

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