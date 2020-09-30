Президент РФС Александр Дюков высказался о поведении болельщиков.

— КДК и комитет по этике будут реагировать на несогласованные баннеры и другие нарушения регламента, — сказал Дюков. — В состав этих структур входят уважаемые люди. Не буду скрывать, что иногда спрашивают мое мнение — иногда прислушиваются, иногда нет. В футболе возникают чрезвычайные ситуации. Я против практики, которая существует в ММА, и распространении ее на футбольных матчах, где хочется видеть семейную обстановку. Это влияет на имидж лиги, отношение болельщиков и спонсоров. (Евгений Белоусов)