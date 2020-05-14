Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о попытке завести ребенка с бывшей супругой, известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой с помощью искусственного оплодотворения.

— Когда девочка хочет забеременеть, она что-то для этого делает, — сказал в интервью YouTube-каналу Super Тарасов. — По крайней мере, говорит об этом со своим мужем, дома. Такого не было. Я слышал только про работу, проекты. Не чувствовал, что человек этого хочет. Она обвиняла меня, что я не могу иметь детей, я пошел, проверился, не знаю, сколько раз сдавал анализы — все в порядке. Я начал подозревать, что она не хочет. Глобальных проблем у нее не было, были какие-то мини-операции, но ничего глобального, сказали, что все в порядке. Я с ней аккуратно поговорил, сказал: «Оль, слушай, не получается — давай ЭКО. Сейчас же можно подобрать пол и так далее». Она мне: «Супер, давай». Проходит два дня. Она говорит: «Зачем нам два ребенка?». Я ей: «Я не хочу, чтобы мне было непонятно, сколько лет, когда ребенок только в детский сад пошел. Роди — и все, мы радуемся жизни, воспитываем ребенка, новый этап». Она говорила: «Зачем нам два, давай заведем одного». Мне уже надоело в этом ковыряться, и я понял, что человек этого не хочет.