Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин предположил, почему избирательная комиссия отказала ему в регистрации на выборы в Мосгордуму. Он подавал документы по 43-му округу.

— Вот и подошла к концу моя выборная кампания, — написал Булыкин в Instagram. — Верховный суд отклонил мою жалобу. Надеюсь, теперь все успокоились и понимают, что я шел один, без поддержки и согласования властей. Смешанные чувства. Одно могу сказать точно: это неоценимый опыт! Жалко, даже не поучаствовал в выборах, получается, не собрал нужных для этого подписей, но зато понял, кто может поддержать меня в любой ситуации. А какой мощный был пиар! Спасибо всем за него! Особенно Дудю.

Я благодарен своей команде, которую собрал буквально за пару недель до кампании: она состояла из тех, кто сам пришел и захотел помочь. Да, возможно, кто-то специально криво заполнял листы. Но это все уже неважно. Я отстаивал каждого. Считаю ли я справедливым решение? Нет. Видимо, есть какое-то решение где-то там выше, и я кому-то неугоден. В отличие от Митрохина, которого регистрируют через суд да с еще большими нарушениями, чем у меня. Ну и пусть. По итогу я могу честно смотреть в глаза людям. Я вкладывал свои личные деньги и оплачивал честно всех сборщиков. И это почти 2 миллиона. А вот как удалось собрать подписи кандидатам, которые на это потратили 15 тысяч рублей, у меня вопрос. Да и вообще откуда деньги у некоторых кандидатов — большой вопрос! А предвыборная гонка обходится минимум в 15 млн рублей.

Эта кампания многому меня научила, я познакомился с интересными людьми, а кто-то просто стал ближе, и это точно не конец. Уже сейчас есть интересные предложения продолжения политической карьеры. Не жалею ни на минуту. Ну а сэкономленные деньги лучше потрачу на семью. Всем peace".

Булыкину отказали в регистрации в Мосгордуму