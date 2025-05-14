«Факел» одним из первых получил лицензию РФС-1

Воронежский «Факел» одним из первых клубов получил лицензию РФС-1, сообщает пресс-служба клуба.

«Факел» полностью соответствует стандартам элитной лиги по всем критериям.

В текущем сезоне РПЛ воронежский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда набрала 16 очков в 28 матчах и потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ.