Выйдет ли Смолов в старте против "Краснодара"? Ответ Семина

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" высоко отозвался об игре Федора Смолова в матче с "Анжи" (2:0).

– Смолов забил "Анжи", получил вызов в сборную. Впереди матч против его бывшей команды. Все идет к тому, что он будет в стартовом составе?

– Мы надеемся, впереди еще два тренировочных дня. Он хорошо провел матч с "Анжи", был результативен (на счету Смолова гол+пас – Прим. "СЭ"). Что и требуется от нападающего. Все время идет конкуренция - у нас на этой позиции может сыграть и Фарфан, и Эдер, и Федор. Пусть они и конкурируют. На мой взгляд, у Смолова после матча с "Анжи" много оснований сыграть против "Краснодара". (Андрей Михайлов)