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«Спартак» сделал заявление по факту нападения на журналиста после матча с «Лестером»

«Спартак» сделал заявление по факту нападения на журналиста после матча с «Лестером»
22:22
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В «Спартаке» высказались по поводу нападения на журналиста РБК Александра Щеголева после матча группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

Инцидент произошел у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Нападавший нанес журналисту несколько ударов в голову.

«Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим», — заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Видео доступно по ссылке.

Сообщалось, что на журналиста напал экс-глава фан-клуба красно-белых и бывший лидер «Фратрии» Валентин К. Он задержан сотрудниками полиции.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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