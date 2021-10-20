«Спартак» сделал заявление по факту нападения на журналиста после матча с «Лестером»

В «Спартаке» высказались по поводу нападения на журналиста РБК Александра Щеголева после матча группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

Инцидент произошел у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена». Нападавший нанес журналисту несколько ударов в голову.

«Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим», — заявил руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Видео доступно по ссылке.

Сообщалось, что на журналиста напал экс-глава фан-клуба красно-белых и бывший лидер «Фратрии» Валентин К. Он задержан сотрудниками полиции.