Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что рассчитывает на полузащитника Дмитрия Тарасова. Хавбек подписал зимой контракт с казанским клубом на правах свободного агента, но в конце сборов получил перелом ноги.

— Травма любого игрока неприятна, — признался Слуцкий в интервью «Бизнес Online». — Тем более полученная, как говорят футболисты, «не вовремя», хотя на самом деле травмы всегда не вовремя. Я еще ни разу не видел, чтобы человек получил травму и сказал: «Ох, как это вовремя!»

В случае с Тарасовым есть еще и человеческая составляющая. Он долго лечился. Показал себя супер профессионалом. Все тренировки отрабатывал на сто процентов.

— Про Тарасова можно сказать что он профессионал, несмотря на имидж?

— Кто такой футболист Тарасов? У него нет каких-то особых данных. Он не дриблер или еще что-то. Тем не менее он провел хорошую карьеру. Сделал себя за счет того, что он трудяга, очень старательный, много выигрывает единоборств. Тем более человек, прошедший серьезные травмы. Как, например, Акинфеев, который прошел две травмы крестообразных связок и каждый раз выходил еще на более высокий уровень, чем был до этого. Это пример невероятного спортсмена. Это очень сложно.

Мы и так много тренировались. А Тарасов еще больше нас занимался. Он приходил за полчаса, дополнительно закачивал колено. У него не было ни грамма лишнего веса. Это большой труд на самом деле. Понятно, что у него один образ в социальных сетях и совсем другой на футбольном поле. Он отдал столько сил и на последней предыгровой тренировке получил такую травму — это безумно обидно.

— Что дальше?

— Мы выполним все контрактные обязательства перед ним. Тарасов — игрок «Рубина». Мы его ждем. В четверг у него прошла операция. Он уже показывал, что быстро восстанавливается. Поэтому, мы будем ждать его. Смотреть на его восстановление.

Тут опять же стоит сказать о примере руководителей «Рубина». Никто не говорил, что нам надо сэкономить на операции и оперировать его в России. Его прооперировали в ведущей клинике Италии. Максимально ответственный подход. Никто не говорит, что он наш игрок только на три месяца.