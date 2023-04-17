Выиграй мяч «Спартака» с автографом Абаскаля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в свой день рождения хочет сделать подарок болельщикам. Разыгрывается специальный красно-белый мяч с автографом испанского специалиста. 13 апреля Абаскалю исполнилось 34 года.

Условия розыгрыша: подписаться на «Спорт-Экспресс», подписаться на канал «Спартака», нажать на кнопку «участвовать» под постом.

19 апреля рандом-бот определит победителя.