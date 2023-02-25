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Сегодня, 18:00

Агент Миладиновича заявил, что игроку нравится в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал о намерении сербского игрока остаться в России.

«То, что у Миладиновича заканчивается контракт этим летом — неправда. Клуб продлил соглашение с футболистом еще прошлым летом. У Ивана контракт с «Сочи» будет действовать еще 1,5 года. С лета этого года его можно будет уже заявлять как игрока с российским паспортом. Ему нравится в России, и все его мысли в данный момент — помочь «Сочи» подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ», — приводит слова Синькова Sport24.

28-летний футболист выступает в России с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за «Сочи» семь матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-agent-miladinovicha-ivanu-nravitsya-v-rossii-s-leta-mozhno-budet-zayavlyat-yego-kak-igroka-s-rossiyskim-pasportom
Иван Миладинович
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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