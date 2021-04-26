Выбери лучшего игрока 27-го тура РПЛ

Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 27-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа: гол + пас в матче с «Уфой» (3:2)

— Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк: дубль в игре с «Тамбовом» (5:2)

— Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон: гол в матче с ЦСКА (1:0)

— Вингер «Зенита» Малком: гол + пас в игре с «Ротором» (6:0)