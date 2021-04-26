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Выбери лучшего игрока 27-го тура РПЛ

18:10
Выбери лучшего игрока 27-го тура РПЛ. Фото «СЭ»
Выбери лучшего игрока 27-го тура РПЛ. Фото «СЭ»
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Прими участие в голосовании и выбери лучшего игрока 27-го тура Тинькофф чемпионата России. В числе претендентов:

— Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа: гол + пас в матче с «Уфой» (3:2)
— Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк: дубль в игре с «Тамбовом» (5:2)
— Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон: гол в матче с ЦСКА (1:0)
— Вингер «Зенита» Малком: гол + пас в игре с «Ротором» (6:0)

Голосуй в Instagram «СЭ»!

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры