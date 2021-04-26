«Зенит» продлил контракты с Одоевским и Хотулевым

«Зенит» продлил контракты с вратарем Даниилом Одоевским и защитником Данилой Хотулевым до конца сезона-2023/24. Об этом сине-бело-голубые сообщают на своем официальном сайте 26 апреля.

18-летний Одоевский — обладатель Суперкубка России 2020 года, воспитанник клуба из Санкт-Петербурга. Он выступает за молодежную команду «Зенита».

18-летний Хотулев сыграл два матча за «Зенит».