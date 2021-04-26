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«Зенит» продлил контракты с Одоевским и Хотулевым

19:14
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«Зенит» продлил контракты с вратарем Даниилом Одоевским и защитником Данилой Хотулевым до конца сезона-2023/24. Об этом сине-бело-голубые сообщают на своем официальном сайте 26 апреля.

18-летний Одоевский — обладатель Суперкубка России 2020 года, воспитанник клуба из Санкт-Петербурга. Он выступает за молодежную команду «Зенита».

18-летний Хотулев сыграл два матча за «Зенит».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-04-26-sine-belo-golubye-prodlili-soglasheniya-s-daniilom-odoevskim-i-daniloy-khotulevym.htm

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