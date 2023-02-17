Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:46

Вячеслав Мельников: «Весной «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников считает, что «Спартак» не сможет навязать питерской команде достойную борьбу за чемпионство весной.

«Ни «Спартак» не сможет бороться с «Зенитом», ни другие. Ну кто там... «Ростов» идет третьим, но не располагает он тем составом и возможностями, какие есть у «Зенита». Мне кажется, «Ростов», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» будут бороться за призовые места, но не за титул. Подождите, туров через пять-шесть «Зенит» оторвется очков на десять, и борьба за первое место закончится. Она и сейчас больше мнимая, как таковой ее нет», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» отстает от питерской команды на 6 очков и занимает 2-е место в РПЛ. «Ростов» замыкает тройку лидеров с 35 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-vesnoj-spartak-ne-smozhet-konkurirovat-s-zenitom/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
8
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов
Шалимов: «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» требуются более сильные крайние защитники»
Семак о поражении от «Сепахана»: «Проиграли абсолютно по делу»
Радченко: «Уверен, что в чемпионате мы увидим другой «Зенит»
Родригао: «Сравнил бы атмосферу стадиона в Исфахане с тем, как за нас болеют в Петербурге»
Петржела — о поражении «Зенита» от «Сепахана»: «У команды Семака по-прежнему нет конкуренции в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак: «Клаудиньо почувствовал небольшое мышечное недомогание»

Шалимов: «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» требуются более сильные крайние защитники»

Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости