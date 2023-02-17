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Сегодня, 18:26

Семак: «Клаудиньо почувствовал небольшое мышечное недомогание»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в товарищеском матче от «Сепахана» (0:2) рассказал о состоянии игроков петербургской команды.

— Сегодня Клаудиньо почувствовал небольшое мышечное недомогание и не смог сыграть, все остальные игроки в строю, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Ждем Роберта Ренана, который совсем скоро должен к нам присоединиться, и будем готовиться к первому официальному матчу.

— Хватит ли вам недели до следующего официального матча, чтобы функциональное состояние подтянуть?

— Думаю, для нас хорошо, что мы сыграли этот матч, потому что вряд ли поле в Ульяновске будет лучшего качества, чем здесь — мы должны почувствовать отличные от тренировочных условия — и погодные, и те, что относятся к состоянию газона. А так недели более, чем достаточно для того, чтобы восстановиться и подготовиться к игре.

«Сепахан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Ирана, опережая идущего на второй строчке «Персеполиса» на три очка.

25 февраля «Зенит» проведет матч Кубка России против ульяновской «Волги».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-17-sergey-semak-nam-bylo-ochen-priyatno-posetit-iran.htm
Клаудиньо
Сергей Семак
ФК Зенит
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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 - : -
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Ахмат – Оренбург
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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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