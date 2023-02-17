Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:51

Шалимов: «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» требуются более сильные крайние защитники»

Шалимов высказался о форме «Спартака» перед началом второй части чемпионата России
Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о форме «Спартака» перед началом второй части чемпионата России.

«Самое сильное впечатление произвел «Спартак». И победа в турнире, и игра комбинационная, и видно, что есть состав, который, что приятно, состоит по большей части из молодых россиян, особенно в центре поля — Пруцев, Литвинов, Игнатов уже сейчас играют значительную роль в игре команды. Вижу определенные проблемы в обороне, на краях. По Таварешу говорил уже, ему, на мой взгляд, не хватает резкости и скорости, он немного тягучий, а классического левого защитника, с левой ногой, вероятно нет. На мой взгляд, для борьбы с «Зенитом» за первое место крайние защитники должны быть посильнее», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» отстает от питерской команды на 6 очков и занимает 2-е место в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dlya-bor-by-s-zenitom-spartaku-trebuyutsya-bolee-sil-ny-e-krajnie-zashhitniki/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов
Вячеслав Мельников: «Весной «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом»
Семак о поражении от «Сепахана»: «Проиграли абсолютно по делу»
Радченко: «Уверен, что в чемпионате мы увидим другой «Зенит»
Родригао: «Сравнил бы атмосферу стадиона в Исфахане с тем, как за нас болеют в Петербурге»
Петржела — о поражении «Зенита» от «Сепахана»: «У команды Семака по-прежнему нет конкуренции в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вячеслав Мельников: «Весной «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом»

Бышовец: «Преображение Чалова в Швейцарии является для него критерием оценки азиатского футбола, которого он не знает»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости